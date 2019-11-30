Посольство назвало причину задержания судна с крымчанами в Британии

Посольство России в Великобритании заявило, задержание в Портленде судна «Джирех», на борту которого находится российский экипаж, произошло из-за проблем с документацией. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

«Задержание судна связано с отсутствием или ненадлежащим оформлением документации», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что, по всей видимости, у британской стороны нет претензий к экипажу. Пока моряки и их родственники не обращались к российским дипломатам, однако последние держат ситуацию на контроле, добавили в дипмисии.

Судно «Джирех» шло под флагом Нигерии, на его борту находится девять крымчан. Оно должно было доплыть из Норвегии в Сенегал. Международная федерация транспортных рабочих также разбирается в ситуации.