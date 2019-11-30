Исландия пригласит Путина на саммит Арктического совета

Исландия пригласит президента России Владимира Путина на саммит Арктического совета. Об этом «РИА Новости» сообщил исландский министр иностранных дел Гудлёйгур Тор Тордарсон.

«Конечно. Думаю, это уже сделано», — ответил он на вопрос о возможном приглашении российского лидера.

Он также сообщил, что во время своей поездки в Москву на этой неделе обсуждал с главой МИД России Сергеем Лавровым возможный визит Путина в Исландию.

Министр рассказал, что Исландия планирует провести саммит в Рейкьявике в 2020 году. По его словам, если «все получится», то встреча пройдет на уровне глав государств.