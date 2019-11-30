Сапоги Наполеона продали на аукционе во Франции за €117 тыс.

Сапоги Наполеона продали на аукционе во Франции за €117 тыс.

Сапоги императора французов Наполеона Бонапарта продали на аукционе более чем за €117 тыс. Об этом сообщается в аккаунте в Twitter французского аукционного дома Drouot.

«Поклонников империи всегда много», — говорится в сообщении. В аукционном доме рассказали, что ботфорты купили за €117, 208 тыс. Первоначально они оценивались в €50–80 тыс.

На сайте Drouot отмечается, что эти сапоги одолжили скульптору Карло Марочетти, когда тот работал над статуей Бонапарта. Затем Марочетти подарил их сенатору Полу Ле Ру, в семье которого хранились эти ботфорты.

Сапоги показывают, что у Наполеона был 40 размер ноги, и он был ростом 169 см, что выше среднего для его времени.