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Сапоги Наполеона продали на аукционе во Франции за €117 тыс.

Сапоги императора французов Наполеона Бонапарта продали на аукционе более чем за €117 тыс. Об этом сообщается в аккаунте в Twitter французского аукционного дома Drouot.

«Поклонников империи всегда много», — говорится в сообщении. В аукционном доме рассказали, что ботфорты купили за €117, 208 тыс. Первоначально они оценивались в €50–80 тыс.

На сайте Drouot отмечается, что эти сапоги одолжили скульптору Карло Марочетти, когда тот работал над статуей Бонапарта. Затем Марочетти подарил их сенатору Полу Ле Ру, в семье которого хранились эти ботфорты.

Сапоги показывают, что у Наполеона был 40 размер ноги, и он был ростом 169 см, что выше среднего для его времени.

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В середине ноября на аукционе Drouot за €3 млн продали архивные фотографии и документы адмирала Александра Колчака. Они включают наградной лист ордена Святого Георгия, который адмиралу вручил царь Николай II, и письмо Колчака его жене. Итоги торгов назвали «настоящим триумфом», так как архив оценивали в €30–40 тыс.

Теги: Наполеон, сапоги, аукцион
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Архив адмирала Колчака продали на аукционе во Франции за €3 млн
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