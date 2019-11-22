Архив адмирала Колчака продали на аукционе во Франции за €3 млн

Архив адмирала Колчака продали на аукционе во Франции за €3 млн

Некоторые лоты многократно превзошли изначальную цену. Организаторы назвали прошедшие торги «настоящим триумфом»

Фото: tessier-sarrou.com

Архивные фотографии и документы адмирала Александра Колчака были проданы в четверг на акционе Drouot в Париже за общую сумму, превышающую €3 млн, сообщает аукционный дом на своей странице в Twitter.

В сообщении итоги аукциона названы «настоящим триумфом». В частности, наградной лист ордена Святого Георгия, которым Колчака удостоил царь Николай II, ушел за €211,2 тыс., а письмо Колчака его жене, датированное 1919 годом, продано более чем за €120 тыс.

Ожидаемый ценовой диапазон архива Колчака составлял €30 тыс. — €40 тыс.

Представитель ацкционного дома в беседе с ТАСС сообщил, что торги прошли с большим успехом. В некоторых случаях лоты многократно превышали заявленную стоимость. «Торги по большинству лотов показали, что коллекционеры с большим энтузиазмом отнеслись к распродаже этих исторических документов», — сказал собеседник агентства.