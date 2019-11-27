SANA сообщило об атаке ВВС Сирии контролируемых курдами нефтяных объектов

Сирийски военно-воздушные силы нанесли несколько авиаударов по объектам нефтяной инфраструктуры, находящимся на территории страны и контролируемым курдскими формированиями. Об этом сообщает SANA.

По данным издания, ВВС нанесли удары по перевозящим нефть автоколоннам, резервуарам и перерабатывающим центрам в провинции Эль-Хасака на северо-востоке страны.

Это было сделано после того, как Минобороны Сирии получило подтверждение, что курдские группировки контрабандой поставляют сирийскую нефть через пограничный город Джерабулус в Турцию.

Издание со ссылкой на полевой источник сообщает, что власти страны будут принимать строгие меры против контрабанды сирийской нефти за ее границы.

Ранее 26 ноября сообщалось, что неизвестные самолеты совершили несколько авианалетов на территории сирийской провинции Алеппо, которые находятся под контролем Турции.