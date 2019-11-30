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Емельяненко получил пояс чемпиона из рук спасшего девочку школьника

Пояс чемпиона бойцу смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко, который в поединке одержал победу над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым вручил школьник из Иркутска, десятиклассник, Вячеслав Дорошенко. Он в конце ноября спас девочку от похитителя.

Боксерский бой состоялся 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Емельяненко одержал в первом раунде техническим нокаутом.

Организаторы поединка позвали школьника в качестве гостя на вручение. Приглашение ему поступало и лично от Александра Емельяненко, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Вячеслав Дорошенко спас девочку 23 ноября, когда девочка возвращалась из школы. У забора в районе складов ее подкараулил мужчина. Затем он подошел к школьнице, спросил у нее название улицы и поинтересовался, где находится дом, а когда школьница повернулась боком, мужчина схватил ее и посадил в салон припаркованной рядом машины. Заблокировав двери, он перебрался за руль и тронулся с места, однако похищение школьницы предотвратил оказавшийся поблизости подросток.

Общество
Десятиклассника в Иркутске наградили за спасение девочки от похитителя

Десятиклассник услышал крики девочки из салона автомобиля. Он обратился за помощью к мужчине, который находился неподалеку. Они догнали автомобиль и вытащили девочку оттуда. Нападавшему удалось скрыться, однако вскоре его задержала полиция.

По версии следствия, нападавшим оказался 48-летний местный житель, ранее судимый за совершение преступлений сексуального характера. Следователи предъявили ему обвинение по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего).

На прошлой неделе сотрудники полиции наградили школьника в здании школы. Ему вручили благодарность от ГУ МВД по Иркутской области, а также «ценный подарок». На награждении присутствовал и отец девочки, который сказал, что десятиклассник «поступил как настоящий мужчина».

Теги: Александр Емельяненко, награда, школьник
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Десятиклассника в Иркутске наградили за спасение девочки от похитителя
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