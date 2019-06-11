В тюрьме во Франции заключенный взял надзирателей в заложники

Заключенный, отбывающий наказание в тюрьме Конде-сюр-Сарт во французском департаменте Орн, взял в заложники двух человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на собственные источники.

По его данным, 35-летний мужчина, отбывающий наказание в течение долгого времени, взял в заложники двух надзирателей. Заключенный, устроивший захват заложников, отбывает наказание за убийство и изнасилование и во время пребывания в другой тюрьме уже захватывал заложников.

У задержанного наблюдаются психиатрические расстройства. Кроме того, он проходит курс лечения от наркотической зависимости. По факту инцидента Минюст Франции сформировал кризисный центр для отслеживания ситуации.