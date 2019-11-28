В аэропорту Воронежа тягач повредил двигатель пассажирского самолета

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Во время буксировки самолета S7 в аэропорту Воронежа тягач повредил двигатель лайнера, который должен был вылететь в Москву, пассажиров переоформили на другой рейс, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

В S7 отметили, что решение использовать тягач было принято экипажем в условиях обледенения перрона после дождя. «При выполнении разворота для занятия позиции по направлению взлета тягач повредил двигатель самолета», — рассказали в пресс-службе.

Пассажиров переоформили на другой рейс, им предоставили горячее питание и прохладительные напитки. Инцидент произошел с рейсом 1114, по данным онлайн-табло воронежского аэропорта, он должен был вылететь в Москву в 10:20, но был отменен. Пассажиров отправили рейсом 1116, который вылетел в Москву в 16:15.

По словам источника «РИА Новости», тягач повредил самолет в 08:12, для выяснения причин случившегося создана комиссия. Лайнер оставят в Воронеже до устранения технической неисправности.