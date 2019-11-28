Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 64,1 (+0,13) Quote, 13:34
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 70,57 (+0,13) Quote, 13:34
Помощник Трампа опубликовал видео его визита в Афагинстан Политика, 23:46 Новому фигуранту «дела 27 июля» Суровцеву предъявили обвинение Общество, 23:35 Эксперты World Travel Awards признали Москву лучшим городом для туристов Общество, 23:16 ЦСКА вылетел из Лиги Европы после ничьи с «Лудогорцем» Спорт, 23:09 СМИ сообщили об обысках в Фонде капремонта Санкт-Петербурга Общество, 23:02 Яровая предложила ввести в младших классах предмет «Моя Россия» Общество, 22:59 Зеленский обсудил с Меркель подготовку саммита в «нормандском формате» Политика, 22:57 В аэропорту Воронежа тягач повредил двигатель пассажирского самолета Общество, 22:43 Кремль сообщил о подготовке визита Путина в Израиль Политика, 22:23 Трамп впервые посетил Афганистан Политика, 22:21 Россия и Украина обсудили транзит газа Экономика, 22:17 В Москве задержали заявившего о «бомбе» в отделении полиции мужчину Общество, 22:08 В «Аэрофлоте» предложили создать компанию для защиты аэропортов от птиц Бизнес, 21:59 Худрук МХАТа назвал претензии актеров спланированной акцией Общество, 21:58
Общество ,  
0 
В аэропорту Воронежа тягач повредил двигатель пассажирского самолета
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Во время буксировки самолета S7 в аэропорту Воронежа тягач повредил двигатель лайнера, который должен был вылететь в Москву, пассажиров переоформили на другой рейс, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

В S7 отметили, что решение использовать тягач было принято экипажем в условиях обледенения перрона после дождя. «При выполнении разворота для занятия позиции по направлению взлета тягач повредил двигатель самолета», — рассказали в пресс-службе.

Пассажиров переоформили на другой рейс, им предоставили горячее питание и прохладительные напитки. Инцидент произошел с рейсом 1114, по данным онлайн-табло воронежского аэропорта, он должен был вылететь в Москву в 10:20, но был отменен. Пассажиров отправили рейсом 1116, который вылетел в Москву в 16:15.

По словам источника «РИА Новости», тягач повредил самолет в 08:12, для выяснения причин случившегося создана комиссия. Лайнер оставят в Воронеже до устранения технической неисправности.

Теги: Воронеж, самолет, новости РБК
Материалы по теме
Вылетевший в Белгород самолет вернулся во Внуково из-за сильного тумана
Общество
Рейс «Руслайна» из Воронежа вновь задержался на пути в Петербург
Общество
Самолет «Руслайна» вновь вынужденно сел в аэропорту Воронежа
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter