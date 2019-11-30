В Башкирии при наезде иномарки пострадали пять школьниц

В Башкирии при наезде иномарки пострадали пять школьниц

Водитель иномарки в поселке Энергетик (городской округ Нефтекамск, республика Башкортостан) сбил пятерых несовершеннолетних школьниц. В результате наезда троих девушек в возрасте 16 лет доставили в больницу для осмотра, сообщается на сайте региональной госавтоинспекции.

Авария произошла 29 ноября около 20.00 (18.00 мск) на улице Высоковольтной. За рулем автомобиля Kia Cееd находился 56-летний местный житель. Впоследствии мужчина рассказал, что не справился с управлением и наехал на пешеходов, которые шли слева по ходу движения.

Сотрудники ГИБДД Башкирии устанавливают подробности и обстоятельства ДТП.

Накануне в Нефтекамске произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Несмотря на запрещающий сигнал светофора, 27-летний водитель грузовика Volvo заехал на железнодорожный переезд и столкнулся с локомотивом грузового поезда. В результате аварии никто не пострадал.