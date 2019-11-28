В Башкирии грузовик столкнулся с поездом

Грузовой автомобиль столкнулся с локомотивом товарного поезда на железнодорожном переезде в городе Нефтекамск республики Башкортостан. Об этом сообщается на сайте региональной госавтоинспекции.

Авария произошла в четверг, 28 ноября, вблизи деревни Воробьево. По предварительным данным, 27-летний водитель грузовика Volvo заехал несмотря на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд и столкнулся с локомотивом. В результате аварии никто не пострадал, однако транспортные средства получили серьезные механические повреждения.

Сейчас на месте аварии работает полиция и другие службы. Выясняются подробности аварии.

Накануне ночью на 3496-м километре перегона Юрга-1 — Тутульская в Кузбассе на железнодорожных путях легковая машина столкнулась с грузовым поездом. В результате этого один вагон поезда сошел с рельсов. Из-за аварии задержали несколько пассажирских поездов.