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Сотрудники ФСБ задержали министра здравоохранения Ростовской области
В Ростове задержали министра здравоохранения Татьяну Быковскую и ведут обыски у высокопоставленных чиновников регионального Минздрава. В октябре ФАС завела дело из-за сговора на торгах по утилизации медицинских отходов в области

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали главу Минздрава Ростовской области Татьяну Быковскую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Информацию о задержании Быковской также подтверждают источники «РИА Новости» и местного портала 161.ru.

«Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК (превышение должностных полномочий. — РБК) и в рамках этого дела ведутся следственные мероприятия», — сообщил РБК источник в правоохранительных органах. В ответ на вопрос о том, была ли задержана министр, собеседник ответил, что «пока проводятся следственные действия».

По информации ТАСС, Быковская не единственный фигурант уголовного дела, вместе с ней расследование ведется против других высокопоставленных чиновников в ведомстве. Портал 161.ru также пишет, что сейчас ФСБ проводит обыски в рабочих кабинетах и домах подозреваемых.

В пресс-службе регионального Минздрава сообщили 161.ru, что им неизвестно о задержании. «О том, что задержали главу Миздрава Ростовской области, нам неизвестно. Нам об этом никто ничего не говорил», — заявили в ведомстве.

161.ru утверждает, что по одной из версий, уголовное дело было возбуждено из-за расследования ФАС в отношении Минздрава, подведомственных ему учреждений и ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону», которое занимается утилизацией медицинских отходов. В конце октября антимонопольная служба сообщала, что обнаружила признаки антиконкурентного сговора при проведении торгов на право оказания услуг по утилизации медицинских отходов с 2017 по 2018 год. Ведомство возбудило дело.

Быковская возглавляет министерство здравоохранения Ростовской области 15 лет, с 2004 года.

Авторы: Георгий Тадтаев, Александра Юшкявичюте
Теги: Ростовская область, министр здравоохранения, задержание, ФСБ
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