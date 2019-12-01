Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 64,08 (-0,02) Quote, 29 ноя, 12:48
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 70,55 (-0,03) Quote, 29 ноя, 12:48
В Забайкалье перевернулся автобус с 43 пассажирами Общество, 10:47 Самолет Москва — Сочи сел в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажирки Общество, 10:44 Появилось видео перестрелки в кафе в Карачаево-Черкесии Общество, 10:40 Проект «Физра»: здоровый образ жизни без лишних затрат Партнерский материал, 10:20 Диетолог предупредила о возможном вреде красной икры Общество, 10:05 Врачи объяснили повышенный риск заражения ВИЧ у женщин Общество, 09:59 Овечкин с хет-триком вошел в топ-5 самых результативных европейцев в НХЛ Спорт, 09:46 Савченко сообщила об алчности Порошенко Политика, 09:34 Российские военные моряки спасли рыбаков в Японском море Общество, 08:56 На Ямале при пожаре в жилом доме погибла семилетняя девочка Общество, 08:30 МИД Греции ответил на «военную риторику» Эрдогана по Кипру Политика, 08:20 На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров Политика, 08:06 Семенович сообщила о своей болезни Общество, 08:02 В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек Общество, 07:00
Общество ,  
0 
Врачи объяснили повышенный риск заражения ВИЧ у женщин

Женщины больше, чем мужчины, подвержены заражению ВИЧ половым путем, сообщил РБК заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

«Риск заражения у мужчин и женщин, которые в течение года живут половой жизнью, разный. Заражаются 30% мужчин и 40% женщин при условии, что ВИЧ-положительный партнер не получает лечение», — объяснил он.

«Это связано с биологическими причинами, — уточнил руководитель Научно-практического центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей Евгений Воронин. — Кроме того, очень часто многие заболевания, передающиеся половым путем, у женщин протекают бессимптомно. А их наличие тоже в несколько раз повышает вероятность заражения».

По словам Покровского, сейчас преобладающий путь заражения — половой, а в 2000-х годах большинство заразившихся были наркопотребителями и получали вирус при использовании нестерильных шприцев. При этом среди новых случаев заражения 60% составляют мужчины и 40% — женщины.

«Среди мужчин по определению больше потребителей наркотиков, кроме того, болеют еще мужчины-гомосексуалисты. А вот в странах Африки 50% или даже чуть больше ВИЧ-положительных — женщины», — уточнил академик РАН.

Покровский добавил, что главная проблема ВИЧ-положительных россиян — то, что не все они получают необходимые лекарства.

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора, на конец 2018 года в стране проживали 1 007 369 россиян с диагнозом ВИЧ-инфекция, за год из них умерли 318 870 человек.

Теги: ВИЧ, СПИД, Роспотребнадзор, новости РБК
Материалы по теме
Минздрав внес в правительство законопроект о ВИЧ-диссидентстве
Общество
Патриарх призвал бороться со СПИДом с помощью «нравственного просвещения»
Общество
В США профессор сфальсифицировал вакцину от СПИДа ради крупного гранта
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter