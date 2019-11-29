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Украинского эксперта выгнали из шоу на канале «Россия-1»
Кирилл Животовский (Фото: Скриншот с видео YouTube)

Ведущий телешоу «Кто против» телеканала «Россия-1» Дмитрий Куликов выгнал из студии, где шли съемки программы, украинского эксперта, директора общественной организации «Европейский выбор» Кирилла Животовского. Выпуск опубликован на YouTube-канале телеканала «Россия-1».

В ходе дискуссии экс-министр транспорта Украины Евгений Червовенко заявил, что в стране наблюдается высокий уровень антисемитизма. В ответ на это Животовский ответил шуткой о евреях.

Реагируя на слова Животовского, ведущий заявил, что такое поведение со стороны эксперта неуместно. Куликов предупредил, что в случае если Животовский еще раз позволит себе подобные высказывания, он навсегда покинет студию передачи.

Животовский попытался оправдаться, заявив, что его слова были не шуткой, а рассуждениями на тему положения «лиц с гражданством» на Украине. Однако Куликов показал украинскому эксперту красную карточку и попросил его покинуть студию. «Это недопустимо. Этого в эфире никогда не будет», — заявил Куликов, пока Животовский выходил из студии.

В мае этого года телеведущий Владимир Соловьев во время передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 24» выгнал из студии украинского журналиста Всеволода Непогодина после спора о роли в истории лидера украинского националистического движения Степана Бандеры и главы СССР Иосифа Сталина.

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Соловьев сказал, что Бандера выступал на стороне Адольфа Гитлера, а сейчас его образ популяризируют на Украине. Непогодин возразил, что Бандера боролся против сталинизма, и выразил сомнение, что лидеру националистов была альтернатива. После этого Соловьев выгнал его из студии.

Теги: Украина, телешоу, эксперт
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