Украинского эксперта выгнали из шоу на канале «Россия-1»

Кирилл Животовский (Фото: Скриншот с видео YouTube)

Ведущий телешоу «Кто против» телеканала «Россия-1» Дмитрий Куликов выгнал из студии, где шли съемки программы, украинского эксперта, директора общественной организации «Европейский выбор» Кирилла Животовского. Выпуск опубликован на YouTube-канале телеканала «Россия-1».

В ходе дискуссии экс-министр транспорта Украины Евгений Червовенко заявил, что в стране наблюдается высокий уровень антисемитизма. В ответ на это Животовский ответил шуткой о евреях.

Реагируя на слова Животовского, ведущий заявил, что такое поведение со стороны эксперта неуместно. Куликов предупредил, что в случае если Животовский еще раз позволит себе подобные высказывания, он навсегда покинет студию передачи.

Животовский попытался оправдаться, заявив, что его слова были не шуткой, а рассуждениями на тему положения «лиц с гражданством» на Украине. Однако Куликов показал украинскому эксперту красную карточку и попросил его покинуть студию. «Это недопустимо. Этого в эфире никогда не будет», — заявил Куликов, пока Животовский выходил из студии.

В мае этого года телеведущий Владимир Соловьев во время передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 24» выгнал из студии украинского журналиста Всеволода Непогодина после спора о роли в истории лидера украинского националистического движения Степана Бандеры и главы СССР Иосифа Сталина.