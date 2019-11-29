Путин поддержал идею объявить 2022 год Годом народного искусства

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС / kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поддержал предложение объявить 2022 год Годом народного искусства и нематериального культурного наследия. Об этом глава государства сообщил во время заседания Совета по межнациональным отношениям. Стенограмма заседания опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что идея провести в стране Год народного искусства и нематериального культурного наследия России уже выдвигалась, а в зале присутствует один из инициаторов предложения, Владимир Зорин.

«Давайте так и сделаем. Сделаем это в 2022 году», — заявил глава государства, отметив необходимость «хорошо и содержательно» наполнить программу года, а также учесть особенности каждого региона России.

Решением Генеральной ассамблеи ООН 2019 год был объявлен международным Годом коренных народов. В июле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране в 2020 году Года памяти и славы в ознаменование 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.