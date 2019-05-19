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В ЮНЕСКО назвали численность коренных языков в мире

Общая численность коренных языков в мире составляет порядка 5–6 тыс. Об этом сообщил «РИА Новости» руководитель отдела обеспечения доступности и сохранения информации сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО Боян Радойков.

«Всего в мире между пятью и шестью тысячами коренных языков. Мы в ЮНЕСКО делаем, если угодно, инвентаризацию этих языков», — сказал он.

По словам Радойкова, организация обратилась ко всем странам мира с просьбой предоставить информацию о коренных языках для создания максимально полного перечня. Он также отметил, что задача ЮНЕСКО заключается в привлечении внимания к вопросу коренных языков и оповещении о нем для решения впоследствии каких-либо важнейших решений.

Решением Генассамблеи ООН 2019 год был объявлен международным Годом коренных народов. В течение 12 месяцев по всему миру будут проходить концерты, выставки, форумы и дискуссии, посвященные проблеме вымирания коренных языков.

Теги: ЮНЕСКО
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