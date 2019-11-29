Полиция заявила о возможной связи стрельбы в Лондоне с терроризмом

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Стрельба в центре столицы Великобритании на Лондонском мосту, по предварительным данным, является террористическим актом. Точные обстоятельства инцидента выясняются. Об этом сообщается в Twitter полиции Лондона.

«На данном этапе обстоятельства, связанные с инцидентом на Лондонском мосту, остаются неясными. Однако в качестве меры предосторожности мы реагируем на этот инцидент так, как если бы он был связан с терроризмом», — говорится в сообщении.

Полиция сообщила о нападении с ножом в здании неподалеку от Лондонского моста в 13:58 по местному времени (16:58 мск). По данным Reuters и Sky News, правоохранители застрелили подозреваемого в нападении мужчину. В Скотленд-Ярде сообщили, что несколько человек получили ранения, а предполагаемый злоумышленник задержан.