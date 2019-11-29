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В Свердловской области сотрудник МФО забрал у должницы машину с ребенком

В Свердловской области сотрудники микрофинансовой организации (МФО) забрали автомобиль должницы Mazda 3, в котором в этом время спал трехлетний ребенок, сообщил РБК начальник пресс-службы главного областного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, 27 ноября жительница города-спутника Екатеринбурга Верхняя Пышма обратилась в отдел полиции с заявлением, что пропали ее машина и ребенок. Женщина объяснила, что приехала с трехлетней дочерью к бизнес-центру на Промышленном проезде, припарковала машину и ушла с подругой в магазин, оставив в машине спящего ребенка. Через некоторое время женщины вернулись и не обнаружили автомобиль.

Полицейские выяснили, что Mazda 3 находится в залоге у микрофинансовой организации. В 2017 году компания предоставила жительнице Верхней Пышмы заем в размере 160 тыс. руб., а та отдала в залог машину, но фактически автомобиль остался в ее пользовании.

«Полицейские опросили гендиректора МФО — мужчину 1978 года рождения из Екатеринбурга. Он пояснил, что почти год женщина не выплачивала деньги, поэтому иномарку вычислили по спутниковому маяку. Сотрудники компании прибыли к месту, где стояла машина, подождали некоторое время, что кто-то выйдет к ней, но, так как этого не произошло, а машина была открытой, с заведенным двигателем и ключами зажигания, сели и уехали, чтобы поставить ее на парковку компании. А по пути следования представитель фирмы обнаружил в ней спящую трехлетнюю девочку», — рассказал Горелых.

Глава пресс-службы уточнил, что сотрудник МФО сразу обратился в ближайший отдел полиции и передал ребенка полицейским, позже девочку увезли в детскую городскую больницу Екатеринбурга № 8. В отношении матери девочки возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 5.35 КоАП (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), уточнили в главке. Оценку действиям представителя МФО дадут в полиции.

В апреле Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) представила результаты опроса неплательщиков, ответивших на вопрос, по каким причинам они отказываются возвращать долги. Меньше половины (47%) всех должников назвали финансовые затруднения, еще 20% заявили, что не могут справиться с текущей долговой нагрузкой.

Теги: Екатеринбург, МФО, новости РБК
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