В Ираке протестующие подожгли иранское консульство

Протестующие в Ираке взяли штурмом и подожгли иранское консульство в священном городе шиитов Наджаф на юге страны, передает Reuters со ссылкой на источники в полиции и гражданской обороне. Информацию подтверждает AFP.

По словам собеседников агентства, сотрудников консульства эвакуировали до инцидента, вскоре после которого власти объявили комендантский час.

Ранее в ноябре демонстранты в другом священном городе страны — Кербеле — также пытались поджечь консульство Ирана. Силовикам удалось помешать протестующим, в ходе разгона которых погибли четыре человека.

Массовые акции протеста начались в Багдаде с октября и распространились по югу страны. Демонстранты обвиняют правительство в коррупции, бедности и безработице. За время беспорядков на улицах Ирака погибли более 350 человек, около 15 тыс. получили ранения. 9 ноября российский МИД предупредил об опасности посещения страны из-за сохраняющейся там террористической угрозы и сложной обстановки.