Япония впервые экстрадировала в Россию фигуранта уголовного дела

Александра Золенко (Фото: МВД РФ)

Японские правоохранительные органы передали России Александра Золенко, подозреваемого в уголовных преступлениях на территории Дальнего Востока. Об этом сообщается на сайте МВД России.

По информации ведомства, с 1992 по 2006 год Золенко был одним из лидеров преступного сообщества, на счету которого убийства, угоны транспортных средств, отмывание денежных средств, полученных в результате совершенных преступлений. Обвиняемый ранее был объявлен в розыск на основании запроса УВД России по Сахалинской области.

На видео допроса, которое опубликовало МВД, мужчина говорит, что родился на Украине.

Японские спецслужбы удовлетворили ходатайство российской стороны и передали разыскиваемого Золенко сотрудникам Интерпола и ФСИН России для доставки в Москву.