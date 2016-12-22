В Россию экстрадировали из Португалии обвиняемого в разбое

Из Португалии по требованию Генеральной прокуратуры экстрадировали россиянина Романа Гранадского, который обвиняется на родине в совершении в разбое с незаконным проникновением в жилище (ч. 3 ст. 162 УК РФ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сопровождении спецконвоя Гранадский был доставлен в Москву.

По данным следствия, Гранадский в июле 2016 года незаконно проник в один из домов в городе Кстово Нижегородской области. Там, угрожая ножом хозяйке и ее несовершеннолетней дочери, он стал требовать передать ему деньги. Когда женщина стала кричать, он связал ​ей руки ремнем, похитил ее имущество и скрылся с места преступления. Генеральная прокуратура России объявила грабителя в международный розыск.

В августе Гранадского задержали на территории Португалии, после чего Генпрокуратура направила запрос о его экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности.