Басманный суд эвакуировали после слов судьи о чрезвычайной ситуации

Басманный суд эвакуировали после слов судьи о чрезвычайной ситуации

Басманный суд Москвы эвакуировали, передает корреспондент РБК.

В суде проходило прение сторон по делу бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова о хищении, растрате и легализации более 14 млрд руб. Председатель суда Ирина Вырышева в связи с чрезвычайной ситуацией объявила перерыв в заседании и сказала, что сейчас придется покинуть здание

В пресс-службе ГУ МВД по Москве и в пресс-службе ГУ МЧС по Москве РБК заявили, что не располагают информацией о чрезвычайной ситуации в Басманном суде.

Накануне пять районных судов Москвы, в том числе Басманный, эвакуировали из-за сообщений о минировании. В Санкт-Петербурге также эвакуировали городской суд.