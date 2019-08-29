«Аэрофлот» завершил второй квартал с прибылью 6,9 млрд руб.

Чистая прибыль группы «Аэрофлот» за второй квартал 2019 года составила 6,9 млрд руб. против убытка 15,7 млрд руб. в первом квартале. Об этом говорится в отчетности компании по МСФО, поступившей в РБК.

«2019 год начался для нас с сохраняющихся на высоком уровне цен на керосин и курсового давления», — приводит пресс-служба слова заместителя гендиректора по коммерции и финансам Андрея Чиханчина. По его словам, дополнительное давление на финансовые результаты оказало закрытие неба над Пакистаном, что увеличило полетное время до Таиланда, Вьетнама и Индии.

Показатели отчетности, по данным пресс-службы, приводятся с использованием нового стандарта МСФО (IFRS) 16 «Аренда» для снижения волатильности от переоценок лизинга. Новые правила учитывают только курсовую разницу, относящуюся к отчетному периоду, а не за весь срок аренды самолетов.

Выручка за второй квартал составила 173,3 млрд руб., операционные расходы — 152,8 млрд руб. «Расходы на авиационное топливо увеличились на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 92,7 млрд руб.», — сказано в отчете.