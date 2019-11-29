В Киеве заявили о несбывшемся плане создать представительство США в Крыму

При президенте Украины Викторе Ющенко (2005–2010 годы. — РБК) Вашингтон и Киев обсуждали планы по размещению в Крыму дипломатического представительства США. Об этом в эфире интернет-телеканала UkrLife заявил бывший исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Владимир Хандогий.

По его словам, этот вопрос обсуждался в 2008 году, когда Киев не получил план действий по членству в НАТО. Хандогий рассказал, что после этого он встретился с тогдашним госсекретарем США Кондолизой Райс и они подписали хартию о стратегическом партнерстве двух стран, которая предусматривала возможность расширения присутствия США в Крыму.

«А ты знаешь, что там было интересно. Я помню, там был. Мы этот пункт очень долго обсуждали — о создании в Симферополе, в Крыму почетного или какого-то дипломатического присутствия США», — сообщил Хандогий.

Бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко, также участвующий в дискуссии на телеканале, подтвердил, что «очень хорошо обсуждал» эту проблему с тогдашним американским послом на Украине Уильямом Тейлором.