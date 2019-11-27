National Interest назвал доводы для пересмотра США позиции по Крыму

Виды Крыма (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

Профессор Военно-морского колледжа Ньюпорта в США Лайл Голстайн обосновал, почему американский эстеблишмент должен пересмотреть свои взгляды по поводу вхождения Крыма в состав России. Об этом он рассказал в журнале National Interest.

По словам ученого, присоединение полуострова к России прошло «бескровно» при «известных симпатиях» жителей Крыма. Это, в сравнении с «распространенным насилием» в некоторых странах Азии и Америки, «вряд ли является серьезной проблемой», отметил он.

Голстайн напомнил, что Крым оказался в составе Украины благодаря «подарку» первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева в 1954 году украинцам. В то же время на протяжении своей истории Россия «заплатила реками крови» за полуостров, участвуя в Крымской и Второй мировой войнах, отметил Голстайн. Кроме того, на протяжении всего постсоветского периода в крымском Севастополе размещался российский флот. Это, отмечает он, подразумевало, что Москва всегда рассматривала полуостров «как ключевой национальный интерес», говорится в публикации.

В качестве еще одного довода профессор говорит о процессе распада Советского Союза, границы национальных государств которого «органично» меняются. Это, по мнению Голстайна, не представляет угрозы для национальной безопасности США.

Автор статьи также пишет, что санкционная политика негативно влияет на экономику европейских государств, что вносит определенный разлад в единство НАТО. Голстайн не исключает, что нарастающая напряженность вокруг Крыма может привести к реальному военному конфликту между Россией и США — странами, обладающими серьезным ядерным потенциалом.