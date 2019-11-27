Роскомнадзор предупредил о мошеннических сайтах перед «черной пятницей»

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Роскомнадзор в преддверии акций «черной пятницы» предупредил россиян о появлении в интернете одностраничных мошеннических сайтов, которые под видом распродаж собирают персональные данные пользователей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Для оформления таких страниц мошенники используют логотипы известных брендов, чтобы ввести потребителей в заблуждение. Специалисты службы выяснили, что впоследствии собранные таким образом данные используют в качестве «спамерских» баз данных, а также для кражи данных банковских карт.

Роскомнадзор рекомендует перед совершением покупок проверять домены известных интернет-магазинов на оригинальность, а также убедиться, что на ресурсе указаны контакты, пользовательское соглашение и политика конфиденциальности.

Помимо этого, необходимо убедиться, что на сайте интернет-магазина есть SSL сертификат, при котором используется шифрование «https://». В службе отметили, что если в интернет-адресе ресурс начинается с «http://», то это является поводом усомниться в оригинальности ресурса.