Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 63,97 (-0,05) Quote, 14:22
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 70,44 (-0,08) Quote, 14:22
Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок Бизнес, 17:19 Под Петербургом похоронили президента СПбГУ Людмилу Вербицкую Общество, 17:11 Путин наградил Ротенберга орденом Александра Невского за заслуги в спорте Общество, 17:10 Отстраненный судья Вилков будет работать на матче «Спартак» — «Зенит» Спорт, 17:09 Роскомнадзор предупредил о мошеннических сайтах перед «черной пятницей» Технологии и медиа, 17:02 Собственник показал проект 21-этажного здания на месте «Соловья» Общество, 17:00 Безглютеновые кафе и итальянские сыры: главное в пищевой промышленности Pro, 16:57 Сейчас разберемся: кто из великих прозаиков это написал. Тест РБК и Билайн, 16:57 Суд вернул дело участника акции 27 июля Раджабова в прокуратуру Политика, 16:50 Как создать гуманный молл вместо «злого и жадного ящика» Pro, 16:45 Никольская или Маросейка: что вы знаете о пешеходных улицах Москвы Недвижимость, 16:41 Газета объяснила появление в статье о гражданстве Кипра «Олега Дерибаски» Политика, 16:39 Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера» Бизнес, 16:34 В «Нафтогазе» назвали дедлайн для заключения газового контракта с Россией Экономика, 16:29
Технологии и медиа ,  
0 
Роскомнадзор предупредил о мошеннических сайтах перед «черной пятницей»
Фото: imago-images / Global Look Press

Роскомнадзор в преддверии акций «черной пятницы» предупредил россиян о появлении в интернете одностраничных мошеннических сайтов, которые под видом распродаж собирают персональные данные пользователей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Для оформления таких страниц мошенники используют логотипы известных брендов, чтобы ввести потребителей в заблуждение. Специалисты службы выяснили, что впоследствии собранные таким образом данные используют в качестве «спамерских» баз данных, а также для кражи данных банковских карт.

Роскомнадзор рекомендует перед совершением покупок проверять домены известных интернет-магазинов на оригинальность, а также убедиться, что на ресурсе указаны контакты, пользовательское соглашение и политика конфиденциальности.

Финансы
Сбербанк назвал версии утечки данных своих клиентов

Помимо этого, необходимо убедиться, что на сайте интернет-магазина есть SSL сертификат, при котором используется шифрование «https://». В службе отметили, что если в интернет-адресе ресурс начинается с «http://», то это является поводом усомниться в оригинальности ресурса.

Кроме того, нужно обращать внимание на отличия между оригинальным сайтом и его структурами. Например, если пользователь переходит по ссылке, а новая страница отображает ошибку или не похожа на изначальный ресурс, то сайт является мошенническим.

Теги: Роскомнадзор, «Черная пятница», персональные данные
Материалы по теме
Sony и Mercedes-Benz обвинили в нарушении правил обработки данных россиян
Технологии и медиа
Крупнейший банк признал утечку данных клиентов
Финансы
Личные данные архитектурных подрядчиков мэрии Москвы попали в Сеть
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter