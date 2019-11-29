Кубань на налоги Галицкого от продажи «Магнита» построит казачий корпус

Сергей Галицкий (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Налог в размере 15,1 млрд руб. от продажи торговой сети «Магнит», перечисленный ее экс-владельцем Сергеем Галицким в бюджет Краснодарского края, позволит властям построить казачий кадетский корпус и начать реконструкцию трех водопроводов, а также создать лечебно-диагностический центр. Об этом сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу краевого министерства финансов.

На строительство Троицкого, Таманского и Ейского групповых водопроводов из бюджета выделят 10 млрд руб., а для создания лечебно-диагностического корпуса — 4,2 млрд руб. Из этой суммы средства федерального бюджета составляют 3,7 млрд руб., уточнили в министерстве. На постройку Кубанского казачьего кадетского корпуса в Краснодаре власти региона зарезервируют 1,6 млрд руб.

ТАСС отмечает, что расходы бюджета не связаны с конкретными доходами и перераспределяются на первоочередные нужды. Таким образом, налог от продажи «Магнита» Галицкого просто увеличил доходную часть бюджета края. Это позволило властям региона выделить еще 3,2 млрд руб. на строительство второй очереди краевой клинической больницы и 2,5 млрд руб. на спортивный комплекс в Краснодаре. Кроме того, в регионе проведут реконструкцию государственного цирка и закупят в ближайшие три года 90 трамваев, на что предусмотрено 3 млрд руб.

В феврале Галицкий сообщил о продаже банку ВТБ 29,1% акций основанного им «Магнита». Сумма сделки составила 138 млрд руб. Бизнесмен остался миноритарием торговой сети, сохранив за собой 3% акций. Отвечая на вопрос о причинах продажи, Галицкий заявил, что одной из них послужило психологическое напряжение, связанное с управлением сетью, другой — подверженность «Магнита» госрегулированию. Бизнесмен также отмечал, что не был готов перестраивать структуру управления компанией.