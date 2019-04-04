Галицкий назвал три причины продажи «Магнита»

Одной из главных причин продажи доли в ретейлере группе ВТБ основатель «Магнита» назвал постоянное психологическое давление. Свои акции Галицкий продал в феврале 2018 года, спустя 24 года после основания компании

Сергей Галицкий (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ. Об этом предприниматель заявил в интервью The Bell.

Дата основания «Магнита» — 5 марта 1994 года. А летом 1995 года Галицкий и его партнер Алексей Богачев создали фирму «Тандер», Галицкий стал ее гендиректором. В 2003-м было зарегистрировано ОАО «Магнит» (сейчас — ПАО), получившее 100% акций «Тандера». В феврале 2018 года группа ВТБ купила у Галицкого 29,1% акций «Магнита» за 138 млрд руб., а в мае того же года перепродала 11,82% акций из этого пакета инвестиционной «Марафон Групп».

Одной из причин стало постоянное психологическое напряжение, связанное с управлением торговой сетью.

«Очень большая персонификация компании со мной. <...> Ты не можешь на 100% контролировать ситуацию, это связано с человеческими жизнями и лежит грузом на тебе каждый день — это для меня очень сложно», — рассказал Галицкий, отметив, что привык полностью контролировать ситуацию. «Когда бизнес так сильно персонифицирован, каждое новое открытие магазина, распределительного центра, каждая новая машина уменьшает спокойный сон еще на одну минуту», — добавил он.

Бизнесмен отметил, что с возрастом стало сложнее справляться с таким сильным давлением, что стало еще одной причиной решения уйти.