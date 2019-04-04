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Галицкий назвал три причины продажи «Магнита»
Одной из главных причин продажи доли в ретейлере группе ВТБ основатель «Магнита» назвал постоянное психологическое давление. Свои акции Галицкий продал в феврале 2018 года, спустя 24 года после основания компании
Сергей Галицкий (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ. Об этом предприниматель заявил в интервью The Bell.

Дата основания «Магнита» — 5 марта 1994 года. А летом 1995 года Галицкий и его партнер Алексей Богачев создали фирму «Тандер», Галицкий стал ее гендиректором. В 2003-м было зарегистрировано ОАО «Магнит» (сейчас — ПАО), получившее 100% акций «Тандера». В феврале 2018 года группа ВТБ купила у Галицкого 29,1% акций «Магнита» за 138 млрд руб., а в мае того же года перепродала 11,82% акций из этого пакета инвестиционной «Марафон Групп».

Одной из причин стало постоянное психологическое напряжение, связанное с управлением торговой сетью.

«Очень большая персонификация компании со мной. <...> Ты не можешь на 100% контролировать ситуацию, это связано с человеческими жизнями и лежит грузом на тебе каждый день — это для меня очень сложно», — рассказал Галицкий, отметив, что привык полностью контролировать ситуацию. «Когда бизнес так сильно персонифицирован, каждое новое открытие магазина, распределительного центра, каждая новая машина уменьшает спокойный сон еще на одну минуту», — добавил он.

Бизнесмен отметил, что с возрастом стало сложнее справляться с таким сильным давлением, что стало еще одной причиной решения уйти.

«Та интенсивность, которая у меня была в компании, для моих лет уже была разрушительной. Бизнес — это игра интеллекта, и ты должен признавать: то, что ты можешь делать в 35–40 лет, ты уже не можешь делать в 50, — сказал Галицкий. — Это понимание не приходит сразу. <...> Ты не можешь сразу смириться с тем, что ты уже не тот, кем был».

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Предприниматель также отметил, что не готов был перестраивать структуру управления компанией и просто посещать встречи совета директоров и «с умным лицом рассматривать какие-то бумаги».

Еще одной причиной для продажи «Магнита» стала его подверженность госрегулированию.

«Но когда ты ежедневно заточен на поиск оптимальных бизнес-решений, то ты все больше времени должен уделять диалогу с госорганами… Для меня это очень сложно как предпринимателю по своей сути и это не моя сильная сторона», — пояснил Галицкий.

Один из знакомых Галицкого рассказал The Bell, что ВТБ и предприниматель очень быстро достигли договоренности о сделке. Собеседник издания отметил, что «ВТБ один из немногих, кому он (Сергей Галицкий. — РБК) доверял, сделать сделку с ними было можно быстро».

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В интервью Галицкий также рассказал, что у него нет планов создавать новый большой бизнес, он планирует потратить деньги, полученные от продажи доли в «Магните», на Краснодар: сейчас бизнесмен занимает пост президента футбольного клуба «Краснодар» и является инвестором строительства стадиона для клуба, еще один проект — городской парк рядом со стадионом на 2,5 тыс. деревьев.

В марте Forbes внес Сергея Галицкого в список 15 российских бизнесменов, построивших успешный бизнес с нуля и изменивших своей работой представление о России. Основатель «Магнита» занял второе место, после основателя инвестфонда DST Global и бывшего совладельца Mail.Ru Group Юрия Мильнера.

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: «Магнит», Сергей Галицкий
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