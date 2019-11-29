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Политика ,   Сделано для агрегаторов 
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Турецкий эксперт назвал политику России «ураганом» для Европы и США
Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия в геополитическом смысле представляет собой «ураган» для стран Европы и США. Такую оценку дал турецкий эксперт Берджан Тутар в газете Sabah.

Продолжая «климатические» сравнения, политолог отметил, что независимая политика Турции напоминает цунами, а Китая — изменение климата. Тутар заявляет, что новые стратегические отношения между тремя странами превратили Москву в центр притяжения, как в 80-е годы прошлого века.

Как пишет издание, Россия все больше расширяет зону влияния, куда уже входят Восточное Средиземноморье и Северная Африка. Это связано как с открытием культурных центров, так и с передачей новейших военных технологий Турции, Индии, Ирану и Китаю.

Это меняет их «парадигму отношений» с ближайшими союзниками США — Саудовской Аравией, Израилем, Египтом, Францией и Германией.

Тутар называет Турцию «стальным сердечником» в мусульманских регионах на Балканах, Ближнем Востоке, в Северной Африке, на Кавказе и в Средней Азии. По его мнению, Анкару уже воспринимают как один из доминирующих полюсов новой глобальной системы.

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Ранее 29 ноября сообщалось, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал Россию угрозой для НАТО, которая испытывает решимость стран альянса.

Теги: Россия, Европа, США
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