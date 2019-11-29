Министр обороны Британии назвал Россию угрозой для НАТО

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал усилить международное сотрудничество для противостоянии России, которая представляет реальную угрозу для НАТО. Слова политика приводит ТАСС.

«Россия шаг за шагом, миллиметр за миллиметром тестирует нашу решимость», — заявил Уоллес во время дебатов в Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны RUSI.

Глава британского Минобороны привел в пример Украину, где Россия, по его мнению, использует методы гибридной войны.

По словам Уоллеса, «единственный способ устранить эту угрозу — через международное сотрудничество». Он призвал НАТО, объединение спецслужб Австралии, Канады, Новой Зеландии, Соединенного Королевства и США Five Eyes, Евросоюз взять ситуацию под контроль и «дать решительный отпор России».

27 ноября институт RUSI опубликовал доклад, в котором заявляется, что британские сухопутные войска потерпят полное поражение в случае столкновения с Россией на территории Восточной Европы.