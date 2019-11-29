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Эксперты назвали лучшие страны ЕС по финансовому благополучию
Фото: Fotoatelier Berlin / imageBROKER / Global Look Press

Эксперты шведской компании Intrum, которая специализируется на управлении кредитами, составили (*pdf) рейтинг стран Европы по финансовому благополучию. Его возглавила Германия, чей итоговый балл составил 6,89 из 10 возможных.

При расчете индекса благополучия страны оценивались по четырем ключевым параметрам: возможность населения оплачивать счета вовремя, наличие кредитов, наличие сбережений и финансовая грамотность населения. Рейтинг был составлен на основе опроса, в котором участвовали 24 тыс. человек из 24 стран.

Второе место в рейтинге заняла Австрия, набравшая 6,77 балла, третье — Швеция с 6,72 балла, четвертое и пятое — Швейцария и Финляндия, которые получили 6,65 и 6,55 балла соответственно. В первую десятку также вошли Норвегия, Дания, Великобритания, Италия и Ирландия.

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В последней пятерке списка оказались Эстония (20-е место, 5,85 балла) и Латвия (21-е место, 5,55 балла). На 22-ю строку авторы рейтинга поместили Польшу, которая получила 5,54 балла. Наименее же благополучными, по оценке Intrum, стали Литва и Греция, набравшие лишь 5,54 и 5,30 балла соответственно.

Кроме того, исследование показало, что жители Европы стали острее ощущать финансовый стресс и активнее брать в долг. 45% опрошенных признали, что их расходы растут быстрее, чем доходы. Ежемесячно откладывают часть своей зарплаты большинство (75%) потребителей, однако более половины (52%) недовольны той суммой, что удается отложить.

Теги: эксперты, финансовое благосостояние, опрос, кредиты
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