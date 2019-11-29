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В России предложили включить итальянский язык в список предметов ЕГЭ

Российско-итальянский «Форум-диалог» по линии гражданских обществ намерен добиться, чтобы итальянский язык включили в список предметов, по которым ученики могут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сопредседателя форума Эрнесто Ферленги.

«Важное направление нашей деятельности — сотрудничество в сфере образования. И одним из ключевых направлений нашей работы в этой сфере станет стремление включить итальянский в число иностранных языков, по которым можно было бы сдавать ЕГЭ в России», — сказал Ферленги. Сейчас школьники могут сдавать ЕГЭ по пяти иностранным языкам: английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому.

Начальник Управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский в разговоре с «Известиями» объяснил, что для включения итальянского языка в список предметов ЕГЭ необходимо оценить количество учеников старших классов, которые изучают язык, определить потребности вузов, а также наличие специалистов, которые будут разрабатывать материалы для ЕГЭ и проверять экзаменационные работы.

Сейчас иностранный язык является дополнительным предметом для сдачи ЕГЭ, но к 2022 году его планируют сделать обязательным. По словам министра образования и науки Ольги Васильевой, с 2020 года обязательная сдача экзамена в тестовом режиме пройдет в нескольких регионах.

Национальный родительский комитет обратился в Минпросвещения с просьбой не вводить обязательный единый госэкзамен по иностранному языку. По словам общественников, подготовка к еще одному обязательному экзамену будет отнимать у детей больше сил и времени, а у родителей появятся дополнительные расходы. В комитете также считают, что школьники будут уделять меньше внимания русскому языку, математике, истории и другим предметам.

Теги: ЕГЭ, итальянский язык
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