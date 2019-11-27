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Военные аналитики Британии предрекли стране поражение в войне с Россией
В докладе к предстоящей встрече лидеров стран НАТО говорится, что британской армии нужно срочное «омоложение и модернизация» наземной артиллерии, в противном случае они потерпит поражение в возможном конфликте с Россией
Министры обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе (Фото: Virginia Mayo / AP)

Королевский Объединенный институт оборонных исследований (Royal United Services Institution, RUSI) заявил, что сухопутные войска Великобритании в случае вооруженного конфликта с Россией в Восточной Европе потерпят «полное поражение». Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на доклад RUSI, подготовленный к предстоящей встрече лидеров стран НАТО в Лондоне.

Проведенное исследование показало, что вооруженным силам Великобритании не хватает критической огневой мощи по сравнению с российскими военными. У британской армии, а также у армий союзников по НАТО «критическая нехватка» артиллерии, боеприпасов и транспортных средств, сказано в исследовании.

В докладе говорится, что «омоложение и модернизация» наземной артиллерии Великобритании является «неотложным и критически важным приоритетом».

Целью исследования было проанализировать военные возможности в «маловероятном» контексте «высокоинтенсивного конфликта между НАТО и Россией». Великобритания наряду с другими членами НАТО, после вхождения Крыма в состав России, разместила свои вооруженные силы в Восточной Европе для сдерживания потенциальной «российской агрессии».

Министерство обороны Великобритании с выводами доклада аналитического центра не согласилось. «Великобритания не одинока, а находится рядом со своими союзниками по НАТО, которые тесно сотрудничают друг с другом в воздушном, морском, сухопутном, ядерном и кибер-пространстве для предотвращения угроз и реагирования на кризисы», — цитирует Би-би-си ответ ведомства. «Будучи крупнейшим спонсором НАТО в Европе, вооруженные силы Великобритании хорошо оснащены, чтобы играть ведущую роль в противодействии угрозам и обеспечении безопасности британского народа в стране и за рубежом», — добавили в Минобороны.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Великобритания, НАТО
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