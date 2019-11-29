В ЛНР сообщил о раненых в результате обстрела со стороны Украины

В ЛНР сообщил о раненых в результате обстрела со стороны Украины

В результате обстрела позиций провозглашенной Луганской народной республики со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) двое солдат получили ранения. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, украинские военные обстреляли район населенного пункта Донецкий. Отмечается, что всего в сторону ЛНР было выпущено более 120 «различных боеприпасов из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов». Осадчий добавил, огонь открыли со стороны 14-й бригады ВСУ. Пострадавших доставили в больницу.

Ранее в ЛНР заявили, что ВСУ продолжают размещать военную технику на линии соприкосновения в Донбассе. По данным пресс-лужбы Народной милиции, в районе населенного пункта Кряковка были размещены два БМП-1 и один БТР, принадлежащие 14-й бригаде ВСУ. Там также заявили, что мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила факты нарушения прекращения огня со стороны украинских военных в районе поселка Голубовское. В частности, по данным милиции, был зарегистрирован обстрел из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия с позиций 14-й бригады.