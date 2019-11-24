В ЛНР обвинили Киев в размещении военной техники у линии соприкосновения

В ЛНР обвинили Киев в размещении военной техники у линии соприкосновения

Вооруженные силы Украины продолжают размещать военную технику на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

В ведомстве отмечают, что за последние сутки обстрелов со стороны украинской армии не фиксировалось.

«Разведкой установлено наличие двух БМП-1 и одного БТР, принадлежащих 14-й бригаде [ВСУ] в районе населенного пункта Кряковка», — говорится в сообщении.

Также в Народной милиции заявили, что мониторинговая миссия ОБСЕ подтверждает факты нарушения прекращения огня со стороны украинских вооруженных сил в районе поселка Голубовское. В частности зарегистрирован обстрел из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия с позиций 14-й бригады.

Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на представителя ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслана Якубова сообщает о 12 случаях нарушения режима прекращения огня со стороны Киева.