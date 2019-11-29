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Россия подарила Габону оружие для защиты редких животных от браконьеров

Министерство обороны России на безвозмездной основе поставило в Габонскую республику стрелковое оружие для борьбы с браконьерством. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении.

Как заявили в военном ведомстве, Габон активно борется с истреблением редких животных. В первую очередь, правоохранительные органы республики пытаются сохранить численность лесных слонов — их популяция на территории страны является самой крупной в Африке.

Средства, вырученные от продажи добытой браконьерами слоновьей кости, в большинстве случаев идут на финансирование криминальных группировок, сообщили в Минобороны.

С помощью российского оружия Габонская республика планирует усилить подразделения, которые осуществляют борьбу с браконьерами.

В конце октября стало известно, что Россия подарила Таджикистану оружие и военную технику на 320 млн руб. В перечень безвозмездно переданной техники вошли модернизированные БРДМ-2 и радиолокационная станция для контроля за использованием воздушного пространства.

Теги: Россия, Габон, браконьерство, оружие
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