СМИ сообщили об обысках в Фонде капремонта Санкт-Петербурга

СМИ сообщили об обысках в Фонде капремонта Санкт-Петербурга

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга 28 ноября, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Об обысках также сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собеседника в Смольном. По данным издания, в Фонд капремонта пришли сотрудники ФСБ.

Агентство не уточняет с чем именно связаны следственные мероприятия. В самом Фонде капремонта сообщили, что организация работает в обычном режиме, отказавшись от других комментариев.

РБК обратилась с запросами в в Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга пресс-службу петербургского СУ СК России.

В ноябре 2017 года в Москве был арестован директор столичного государственного казенного учреждения «Дирекция капитального ремонта» Александр Шукюров. Его подозревали в мошенничестве.