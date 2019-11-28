В Москве задержали заявившего о «бомбе» в отделении полиции мужчину

В Москве задержали заявившего о «бомбе» в отделении полиции мужчину

В столице задержали мужчину, который сообщил о «бомбе» в одном из районных отделов полиции, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Сообщение о бомбе поступило «в один из территориальных отделов полиции восточного округа».

«Сотрудники полиции установили личность звонившего, он задержан, проводится проверка. По результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили в полиции.

Как рассказал РБК источник в правоохранительных органах, сообщение поступило в ОВД «Гольяново». По словам собеседника РБК, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Днем 28 ноября в Москве и Санкт-Петербурге был всплеск ложных сообщений о минировании. Целью злоумышленников были районные суды двух городов. Из-за угроз в столице эвакуировали пять районных судов, а в Петербурге — четыре районных суда и городской суд.