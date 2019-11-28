СМИ узнали об уходе Джонатана Айва с поста главного дизайнера Apple

Джонатан Айв (Фото: Jeff Chiu / AP)

Фотография главного дизайнера Apple Джонатана Айва 28 ноября пропала со страницы руководителей компании, сообщает The Verge. Это свидетельствует о том, что Айв окончательно ушел из компании, делает вывод издание.

Айв присоединился к компании Apple в 1992 году. В 1996 году он возглавил команду дизайнеров. Под его руководством был разработан дизайн iPod, iMac, iPhone и MacBook.

Apple объявила о намерении Айва уйти в отставку в середине июня, однако о дате его отставки не сообщила, указав, что это произойдет «позже в этом году». Как отметили в компании, Айв планирует создать собственную дизайнерскую компанию LoveFrom, первым клиентом которой станет Apple. Несмотря на уход из Apple, Айв намерен сотрудничать с технологическим гигантом в ряде проектов, заявили в компании.

После ухода Айва за разработку программного и аппаратного обеспечения Apple будет отвечать операционный директор Джефф Вильямс, который с самого начала руководил разработкой Apple Watch.