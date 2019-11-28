Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 64,1 (+0,13) Quote, 13:34
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 70,57 (+0,13) Quote, 13:34
Россия и Украина обсудили транзит газа Экономика, 22:17 В Москве задержали заявившего о «бомбе» в отделении полиции мужчину Общество, 22:08 В «Аэрофлоте» предложили создать компанию для защиты аэропортов от птиц Бизнес, 21:59 Худрук МХАТа назвал претензии актеров спланированной акцией Общество, 21:58 В Оренбурге умерла задержанная в отделе полиции девушка Общество, 21:53 СМИ узнали об уходе Джонатана Айва с поста главного дизайнера Apple Технологии и медиа, 21:50 СМИ сообщили о суициде экс-главы полиции станицы Кущевская Общество, 21:46 Денис Глушаков заявил о желании вернуться в сборную России Спорт, 21:39 Главу архангельского УФНС заподозрили во взятке Общество, 21:29 Главы генштабов Турции и России по телефону обсудили ситуацию в Сирии Политика, 21:20 Киев осудил назвавший Севастополь российским городом британский журнал Политика, 21:15 Как спасти рыбный завод постами в Instagram РБК и Открытие, 21:12 СМИ сообщили о получении хакерами данных портала поиска работы в Москве Общество, 21:08 «Краснодар» одержал третью победу подряд в Лиге Европы Спорт, 21:04
Технологии и медиа ,  
0 
СМИ узнали об уходе Джонатана Айва с поста главного дизайнера Apple
Джонатан Айв (Фото: Jeff Chiu / AP)

Фотография главного дизайнера Apple Джонатана Айва 28 ноября пропала со страницы руководителей компании, сообщает The Verge. Это свидетельствует о том, что Айв окончательно ушел из компании, делает вывод издание.

Айв присоединился к компании Apple в 1992 году. В 1996 году он возглавил команду дизайнеров. Под его руководством был разработан дизайн iPod, iMac, iPhone и MacBook.

Apple объявила о намерении Айва уйти в отставку в середине июня, однако о дате его отставки не сообщила, указав, что это произойдет «позже в этом году». Как отметили в компании, Айв планирует создать собственную дизайнерскую компанию LoveFrom, первым клиентом которой станет Apple. Несмотря на уход из Apple, Айв намерен сотрудничать с технологическим гигантом в ряде проектов, заявили в компании.

После ухода Айва за разработку программного и аппаратного обеспечения Apple будет отвечать операционный директор Джефф Вильямс, который с самого начала руководил разработкой Apple Watch.

Теги: Apple, дизайнер
Материалы по теме
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Технологии и медиа
Apple удалила из App Store все связанные с вейпингом приложения
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter