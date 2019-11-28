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Активиста «Голоса» приговорили к обязательным работам за угрозы убийством
Роман Удот (Фото: roman.udot / Facebook)

В подмосковных Химках городской суд вынес решение по делу активиста движения «Голос» Романа Удота, сообщает ТАСС. Его признали виновным в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ) журналистам НТВ и приговорили к 320 часам обязательных работ. Сам Удот вину не признал.

В марте 2018 года между Удотом и съемочной группой телеканала произошел конфликт в аэропорту Шереметьево. В ходе конфликта общественник прокричал журналистам: «Вы меня достаете сейчас.<...> Я вас убью, вы поймите меня». Участников конфликта доставили в полицию, а затем отпустили. После этого Удот улетел из России до мая 2019 года.

Ранее активист обвинял журналистов в том, что они его агрессивно преследуют, а также пытаются получить доступ к его переписке и телефонным переговорам, и даже подавал заявление в полицию по ст. 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни) и 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений). НТВ в свою очередь объявил, что на журналистов телеканала в Шереметьево «напали», когда они пытались задавать ему вопросы «о работе независимых наблюдателей на выборах».

Сразу после возвращения Удота в мае 2019 года его задержали в аэропорту Шереметьево из-за того, что журналисты НТВ обвинили его в угрозах убийством. Он был задержан 20 мая и с санкции Химкинского городского суда его отправили под домашний арест, а затем отпустили под подписку о невыезде.

Движение «Голос» занимается общественным наблюдением за выборами. С 2015 года включено в список иностранных агентов.

Теги: общественные работы, суд, наказание
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