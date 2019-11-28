Елена Зеркаль подала в отставку с поста замглавы МИД Украины

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль написала заявление об отставке. Об этом она сообщила в своем Facebook.

«Сегодня я хочу поблагодарить всех и каждого, с кем мне пришлось работать эти пять незабываемых лет. Вы невероятные, и каждый оставил свой уникальный след в моей жизни. Я ухожу с должности заместителя министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком», — написала замминистра.

К сообщению она прикрепила фотографию своего заявления на увольнение на имя премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

О своем намерении уйти в отставку Зеркаль объявила 20 ноября в интервью в программе «Он воно як» («Вот оно как») проекта Bihus.info. По ее словам, она несогласна с политикой, проводимой нынешним руководством страны, в том, что касается отношений с Россией. Зеркаль говорила, что она «не тот персонаж, который про дружбу» с Россией, и высказывала предположение, что вскоре Москва сама поставит вопрос об ее отстранении. По ее словам, в последнее время ее и так фактически отстранили от рассмотрения вопросов, связанных с транзитом через Украину российского газа и его поставками в страну, и она занималась только судебными спорами с Россией.

В августе Зеркаль в интервью Би-би-си также говорила о плане оставить пост, и объяснила это тем, что за последние пять лет сумела выполнить все поставленные перед собой задачи. «Думаю, надо дать возможность поработать другим», — говорила она тогда.

Елена Зеркаль была назначена заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции в августе 2014 года.