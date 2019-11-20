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Политика ,  
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Замглавы МИД Украины объявила об уходе из-за нежелания дружить с Россией
Курирующая вопросы европейской интеграции заместитель министра Елена Зеркаль заявила, что она «не тот персонаж, который про дружбу» с Россией и россияне сами поставят вопрос об ее отстранении
Елена Зеркаль (Фото: Zuma \ ТАСС)

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль подтвердила свое намерение уйти в отставку, объяснив его несогласием с политикой, проводимой нынешним руководством в вопросе отношений с Россией.

По словам Зеркаль, покинуть МИД она может уже в ближайшие несколько дней.

«На этой неделе я выполню свое последнее задание. Поведу процессуальное слушание в Гааге по новому арбитражу о наших военных кораблях и наших моряках. И все. Как и обещала», — заявила Зеркаль в интервью в программе «Он воно як» («Вот оно как») проекта Bihus.info.

О своем намерении оставить работу в МИДе Зеркаль говорила еще в августе. В интервью Би-би-си она объясняла планы ухода тем, что за последние пять лет сумела выполнить все поставленные перед собой задачи. «Думаю, надо дать возможность поработать другим», — сказала она тогда.

В новом интервью Зеркаль связала свой уход с неготовностью поддержать точку зрения о необходимости дружбы с Россией.

«С точки зрения «Мы будем дружить с Россией» я не тот персонаж, который про дружбу. Я все-таки «файтер» (от английского fighter — боец. — РБК), я тот, кто ведет переговоры и который всегда представляет позицию, отличающуюся от видения россиян. Я думаю, что россияне будут ставить вопрос об отстранении меня, потому что я не тот человек, с которым легко достичь того, что они хотят», — сказала Зеркаль.

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Елена Зеркаль была назначена заместителем министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции в августе 2014 года. По ее словам, в последнее время ее фактически отстранили от рассмотрения вопросов, связанных с транзитом через Украину российского газа и его поставками в страну, и она занималась только судебными спорами с Россией.

«Единственное, что я смогла сделать, — это довести данные процессы до логичной точки, от которой нет обратного пути. Мы еще ждем результат по делу о море, Черном, Азовскому и Керченскому проливам, где мы очень заинтересованы в том, чтобы арбитраж установил свою юрисдикцию. Если мы выиграем юрисдикцию по этому делу, тогда мы стопроцентно не просто «вжарим» [России], а еще и так, что запомнят навсегда», — сказала Зеркаль.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Елена Зеркаль, Украина
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