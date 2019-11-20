Замглавы МИД Украины объявила об уходе из-за нежелания дружить с Россией

Курирующая вопросы европейской интеграции заместитель министра Елена Зеркаль заявила, что она «не тот персонаж, который про дружбу» с Россией и россияне сами поставят вопрос об ее отстранении

Елена Зеркаль (Фото: Zuma \ ТАСС)

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль подтвердила свое намерение уйти в отставку, объяснив его несогласием с политикой, проводимой нынешним руководством в вопросе отношений с Россией.

По словам Зеркаль, покинуть МИД она может уже в ближайшие несколько дней.

«На этой неделе я выполню свое последнее задание. Поведу процессуальное слушание в Гааге по новому арбитражу о наших военных кораблях и наших моряках. И все. Как и обещала», — заявила Зеркаль в интервью в программе «Он воно як» («Вот оно как») проекта Bihus.info.

О своем намерении оставить работу в МИДе Зеркаль говорила еще в августе. В интервью Би-би-си она объясняла планы ухода тем, что за последние пять лет сумела выполнить все поставленные перед собой задачи. «Думаю, надо дать возможность поработать другим», — сказала она тогда.

В новом интервью Зеркаль связала свой уход с неготовностью поддержать точку зрения о необходимости дружбы с Россией.