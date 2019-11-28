В Гидрометцентре объяснили появление «обманчивого снега» в Москве

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 64,1 (+0,13) Quote, 13:34
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 70,57 (+0,13) Quote, 13:34
Экс-менеджеры Qatar Airways в России стали фигурантами уголовного дела Бизнес, 17:42 Зеркаль подала в отставку с поста замглавы МИД Украины Политика, 17:41 Развивать нельзя уволить: что делать, когда сотрудник мешает бизнесу Pro, 17:39 Футболист «Зенита» вошел в команду недели Лиги чемпионов Спорт, 17:37 В Башкирии грузовик столкнулся с поездом Общество, 17:28 Виллы, пентхаусы, лофты: современные маркеры элитарности и приватности РБК и Элитная недвижимость, 17:21 Власти Венесуэлы предложили поставщикам оплачивать их услуги в юанях Экономика, 17:20 Суд оштрафовал ресторанную компанию Бузовой Бизнес, 17:17 Отжимания на льду и драка в Астане. Самые яркие моменты КХЛ Спорт, 17:14 Евгений Давыдович во второй раз возглавил «Связной» Бизнес, 17:13 Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки Общество, 17:09 Константин Эрнст стал совладельцем «Кафе Пушкинъ» Бизнес, 17:03 Какие пункты договора стоит пристально изучить при покупке полиса D&O Pro, 17:03 В Гидрометцентре объяснили появление «обманчивого снега» в Москве Общество, 17:02
Общество ,  
0 
В Гидрометцентре объяснили появление «обманчивого снега» в Москве
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В Москве 28 ноября наблюдается природное явление, которое можно назвать «обманчивым снегом», сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В столице выпал снег, но высота этого снежного покрова «совсем маленькая». «Речь идет о миллиметрах», — пояснил он.

«Выпавший покров небольшой — это не обман зрения, это небольшие кристаллики, снежок. Это подинверсионный снег, это не тот снег, который выпадет пушистыми хлопьями», — сообщил Вильфанд, добавив, что «настоящему» пушистому снегу пока «неоткуда взяться».

По его словам, возникновение такого небольшого снежного покрова связано с неправильным распределением температуры с высотой — инверсией.

Общество
ЦОДД предупредил столичных водителей о ледяном дожде в четверг

«Молекулы водяного пара поднимаются до какого-то предела, а затем сила плавучести становится отрицательной, они не могут пробиться [выше], они накапливаются, объединяются в группы. Поскольку температура сейчас отрицательная, то формируются не капельки, а кристаллики снежные, которые выпадают, и эти осадки называют подинверсионными осадками», — объяснил научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее синоптики предупредили, что на выходные в Москву придет дождь, а за ним — гололедица. В ночь на воскресенье дороги в столице покроются льдом, толщина которого будет достигать 10–20 мм.

Теги: погода, Москва, новости РБК
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter