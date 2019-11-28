В Гидрометцентре объяснили появление «обманчивого снега» в Москве

В Гидрометцентре объяснили появление «обманчивого снега» в Москве

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В Москве 28 ноября наблюдается природное явление, которое можно назвать «обманчивым снегом», сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В столице выпал снег, но высота этого снежного покрова «совсем маленькая». «Речь идет о миллиметрах», — пояснил он.

«Выпавший покров небольшой — это не обман зрения, это небольшие кристаллики, снежок. Это подинверсионный снег, это не тот снег, который выпадет пушистыми хлопьями», — сообщил Вильфанд, добавив, что «настоящему» пушистому снегу пока «неоткуда взяться».

По его словам, возникновение такого небольшого снежного покрова связано с неправильным распределением температуры с высотой — инверсией.