На Украине вступили в силу новые правила въезда из Донбасса

На Украине вступили в силу новые правила въезда из Донбасса

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе вступили в силу с 28 ноября. Сообщение об этом размещено на сайте пограничной службы Украины.

Въезд и выезд с территории Донбасса проходит через специальные пропускные пункты.

Для того чтобы пересечь линию разграничения по направлению из Донбасса, гражданам Украины нужно иметь разрешение Службы безопасности Украины (СБУ) и документ, удостоверяющий личность. Для лиц без гражданства и иностранцев также требуется разрешение на въезд и удостоверение личности.

Граждане Украины, которые следуют через линию разграничения в сторону Донбасса, должны предъявить внутренний или заграничный паспорт и разрешение СБУ.