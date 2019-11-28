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На Украине вступили в силу новые правила въезда из Донбасса
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе вступили в силу с 28 ноября. Сообщение об этом размещено на сайте пограничной службы Украины.

Въезд и выезд с территории Донбасса проходит через специальные пропускные пункты.

Для того чтобы пересечь линию разграничения по направлению из Донбасса, гражданам Украины нужно иметь разрешение Службы безопасности Украины (СБУ) и документ, удостоверяющий личность. Для лиц без гражданства и иностранцев также требуется разрешение на въезд и удостоверение личности.

Граждане Украины, которые следуют через линию разграничения в сторону Донбасса, должны предъявить внутренний или заграничный паспорт и разрешение СБУ.

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Дети в возрасте до 14 лет при проходе через КПП на линии разграничения также должны иметь загранпаспорт или свидетельство о рождении, а граждане Украины в возрасте 14–16 лет — паспорт гражданина Украины или загранпаспорт. Разрешение на их въезд должно быть оформлено на сопровождающее лицо. Ранее детям обязательно нужен был загранпаспорт, поясняет LB.ua, а также разрешение второго родителя.

Если ребенок родился после 2014 года и не получил свидетельство о рождении украинского образца, можно выехать вместе с родителями и по свидетельству о рождении, выданному в Донбассе.

Если проживающий в Донбассе подросток в возрасте 14-16 лет учится за линией разграничения на территории Украины, он может пересекать КПП без законного представителя на основании документа из учебного заведения и разрешения СБУ. Это также является послаблением ранее существовавшего режима, указывает LB.ua.

Теги: Донбасс, Украина
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