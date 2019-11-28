Лидеры ОДКБ утвердили представителя Белоруссии Зася на пост генсека

Станислав Зась (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

С 1 января 2020 года генсеком ОДКБ назначен госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась. Об этом журналистам объявил исполняющий обязанности генерального секретаря организации Валерий Семериков, передает корреспондент РБК из Бишкека.

«Сегодня президенты и главы государств поздравили Станислава Васильевича Зася, представителя Республики Беларусь с назначением на эту должность с 1 января 2020 года», — сказал Семериков.

В ноябре 2018 года власти Армении приняли решение об отзыве своего представителя Юрия Хачатурова с поста генерального секретаря ОДКБ в связи с предъявленным обвинением в свержении конституционного строя. После прихода к власти Никола Пашиняна в Армении начали расследование против бывшего руководства страны. В вину им ставились события марта 2008 года, когда в центре Еревана при столкновениях протестующих против злоупотреблений на президентских выборах с силовиками погибли десять человек.

Лидеры стран ОДКБ не стали выбирать нового генсекретаря, временно исполняющим обязанности был назначен россиянин Валерий Семериков. В апреле 2019 года РБК стало известно, что Семериков задержится на этой должности до конца года, а с 1 января 2020 года очередь занимать должность генерального секретаря перейдет к Минску. В мае Совет министров иностранных дел ОДКБ принял решение представить Совету коллективной безопасности организации кандидатуру госсекретаря Совбеза Белоруссии Станислава Зася. Соответствующий проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ был направлен главам государств для рассмотрения и подписания в индивидуальном порядке.