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Политика ,  
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Путин предложил странам ОДКБ перенять опыт России в Сирии

Президент Владимир Путин сообщил, что Россия готова применять опыт борьбы с террористами в Сирии в формате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает корреспондент РБК.

«Готовы делиться [со странами ОДКБ] опытом антитеррора, который мы получили по этому направлению в Сирии. Применять его практически для совершенствования оперативных возможностей сил ОДКБ», — сказал глава государства на заседании Совета коллективной безопасности (СКБ) организации.

По словам Путина, необходимо повышать эффективность анализа и прогнозирования военно-политической обстановки в зоне ответственности ОДКБ с учетом, что вблизи государств-участников могут появиться новые горячие точки.

Ранее Путин пригласил представителей ОДКБ на парад в честь 75-летия Победы в Москве. Путин также выразил признательность за идею об участии военных контингентов всех стран в параде.

На прошлой неделе глава государства заявил, что полученный в Сирии опыт российских военнослужащих сегодня востребован в военном строительстве. Он также совершенствуется при проведении ежегодных учений и внезапных проверок.

Теги: ОДКБ, террористы, Сирия, Владимир Путин, новости РБК
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