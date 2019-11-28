Рейтинг Зеленского упал в ноябре почти на 20%

По данным на конец ноября 2019 года к президенту Украины Владимиру Зеленскому положительно относятся 52% опрошенных жителей, отрицательно — 19%, об этом свидетельствуют данные Киевского международного института социологии (КМИС).

По данным центра, в течение осени доля тех, кто положительно относится к Владимиру Зеленскому, снизилась с 73% в сентябре до 52% в конце ноября. Доля тех, кто относится к Зеленскому, негативно, напротив, росла: 7% в сентябре, 9% в октябре, 12% в начале ноября и 19% в конце ноября.

Оценка нынешних действий президента Украины по сравнению с началом ноября в конце месяца ухудшилась: на 10 п.п. стало меньше тех, кто одобряет его работу (с 64% до 54%), на 13 п.п. возросла доля тех, кто не одобряет (с 23% до 36%).

Говоря об успешности новой власти в деле решения конфликта на Донбассе, 51% респондентов заявили, что она справляется не успешно, 40% — успешно. В начале ноября эти показатели составляли 44 и 46% соответственно. Успешность в борьбе власти с коррупцией в высших эшелонах не видят 70% жителей, 22%, наоборот, считают, что успехи есть.