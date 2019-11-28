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Рейтинг Зеленского упал в ноябре почти на 20%

По данным на конец ноября 2019 года к президенту Украины Владимиру Зеленскому положительно относятся 52% опрошенных жителей, отрицательно — 19%, об этом свидетельствуют данные Киевского международного института социологии (КМИС).  

По данным центра, в течение осени доля тех, кто положительно относится к Владимиру Зеленскому, снизилась с 73% в сентябре до 52% в конце ноября. Доля тех, кто относится к Зеленскому, негативно, напротив, росла: 7% в сентябре, 9% в октябре, 12% в начале ноября и 19% в конце ноября.

Оценка нынешних действий президента Украины по сравнению с началом ноября в конце месяца ухудшилась: на 10 п.п. стало меньше тех, кто одобряет его работу (с 64% до 54%), на 13 п.п. возросла доля тех, кто не одобряет (с 23% до 36%).

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Говоря об успешности новой власти в деле решения конфликта на Донбассе, 51% респондентов заявили, что она справляется не успешно, 40% — успешно. В начале ноября эти показатели составляли 44 и 46% соответственно. Успешность в борьбе власти с коррупцией в высших эшелонах не видят 70% жителей, 22%, наоборот, считают, что успехи есть. 

Почти половина украинцев (47%) считают, что новая власть показывает успехи в обеспечении свободы слова, 44% — видят негатив. В начале ноября ситуация была такова: чуть больше половины (55%) видели успехи в обеспечении свободы слова, более трети (36%) были не согласны с этим. Большинство опрошенных также не видит продвижения в расследовании резонансных уголовных дел (71%), отмечают успех только 17%. 

Согласно опросу, 46% участников исследования не замечают успехов в деле решения проблемы надежных поставок газа на Украину и его транзита в Европу, 28% — видят их. 

Исследование проводилось с 22 по 25 ноября на основе случайного выбора абонентов сотовой связи. В опросе не принимали участия номера мобильных телефонов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В ходе опроса было проведено 15,5 тыс. интервью с жителями, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.  

В начале ноября результаты аналогичного опроса опубликовал Украинский центр экономических и политических исследований имени Разумкова. Согласно данным опроса, Владимиру Зеленскому доверяют только 68% украинцев (не доверяют — еще 24% опрошенных).

Теги: Владимир Зеленский, Украина, рейтинг
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