В Москве двух подростков заподозрили в избиении 15-летнего сверстника

Следователи в Москве задержали двух подростков, подозреваемых в нападении на 15-летнего сверстника на северо-востоке столицы. Об этом сообщается на сайте московского следственного управления СК.

По версии следствия, инцидент произошел 23 ноября возле здания, расположенного по Ярославскому шоссе. Двое несовершеннолетних, применяя насилие, совершили нападение на подростка. Потерпевшего доставили в медучреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По факту случившегося завели уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК (разбой). Личности нападавших установлены. Их доставили в подразделение ведомства для проведения следственных мероприятий.

В середине ноября в городе Нефтекумске Ставропольского края следователи задержали 63-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в нападении на детей и учительницу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство из хулиганских побуждений).