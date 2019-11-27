В Иркутской области воспитанники кадетского корпуса попали в ДТП

Фото: МЧС России

Автобус с воспитанниками Усольского кадетского корпуса попал в ДТП на федеральной трассе «Сибирь» (Р-255) в районе поселка Тельма (Усольский район). Сообщение об этом размещено на сайте регионального управления МВД.

В салоне автобуса, который направлялся из Усолья-Сибирского в Ангарск, находились 17 воспитанников и два воспитателя. Автобус с кадетами столкнулся с седаном Toyota Premio.

После ДТП в местную больницу доставили 9 детей, одного воспитателя и водителя седана, также пострадавшего в аварии. По предварительным сведениям, пострадавшие получили ушибы и ссадины, их состояние детально оценят медики.

Сотрудники местного ГИБДД продолжают работу на месте происшествия — регулируют движение и ликвидируют последствия ДТП на федеральной трассе. После аварии будет проведена проверка, правоохранители намерены установить все детали происшествия.