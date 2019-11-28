В Москве задержали ударившую полицейского девушку

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В Москве пьяная девушка, задержанная за правонарушение, ударила полицейского и разбила стекло служебного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Девушку задержали за мелкое хулиганство. Она стала вести себя агрессивно и ударила старшину полиции в область правого уха. Когда ее везли на медицинское освидетельствование, задержанная разбила стекло двери автомобиля полиции Ford Focus.

Указывается, что полицейский получил рану ушной раковины и обратился в медучреждение.

В середине октября в переходе у станции метро «Савеловская» пьяный мужчина напал на полицейского и ранил его ножом. Пострадавшего сотрудника полиции госпитализировали с ножевым ранением в грудь. Нападавшего задержали.