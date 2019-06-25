Роскачество назвало лучшую детскую смесь

Роскачество проверило 21 торговую марку сухих молочных смесей для детей. Самым качественным продуктом эксперты признали белорусский «Беллакт оптимум 1», говорится в исследовании, поступившем в РБК.

Специалисты проверяли продукцию из России, Белоруссии, Германии, Дании, Эстонии, Швейцарии, Финляндии, Новой Зеландии, Ирландии, Испании и Нидерландов.

Исследование не выявило в продукции превышений по показателям безопасности, а также ГМО. Однако эксперты обнаружили проблему с достоверным информированием потребителей о содержании витаминов и нутриентов в детских смесях.

«Данная проблема может быть связана с методами «сухого» смешивания на производстве — такой способ изготовления не позволяет достичь однородности состава», — рассказала замруководителя Роскачества Елена Старцева.

Эксперты организации также выяснили, что вся проверенная продукция безопасна и не содержит опасных микроорганизмов, плесени, антибиотиков, химиката меламина и других веществ.